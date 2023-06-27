На змаганнях у грецькому Іракліоні українські баскетболістки завоювали срібні нагороди на чемпіонаті світу для спортсменів з вадами слуху. Українки здобули 5 перемог у 6 матчах.

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Надуспішний турнір від незламних спортсменок У груповому раунді українська збірна перемогла спортсменок із Греції (66:45), 3-разових чемпіонок світу збірну США (73:71) та Польщу (67:40). У чвертьфіналі наша команда впевнено здолала Кенію (63:23), а у драматичному півфіналі з різницею лише в 1 очко переграла збірну Греції (55:54). Одразу 25 очок у цьому неймовірному матчі набрала Олена Хороших. І тільки у фінальному матчі збірна України зазнала єдиної поразки на турнірі, поступившись титулованій команді США з рахунком 62:88.

Призерки змагань / ФБУ Лідерками нащої команди на світовій першості стали Ксенія Афансьєва (13.8 очка, 9.5 підбирання, 6.8 передачі), Олена Огороднікова (9.8 очка, 11.2 підбирання, 5.2 передачі) та Олена Хороших (16.0 очка, 8.0 підбирання). Разом із ними медалістками змагань стали: Поліна Солодивник, Софія Ісенко, Анна Сівакова, Софія Швайка, Анастасія Бородіна, Юлія Броницька, Катерина Черниш та Валерія Калмикова.

Медалістки чемпіонату світу