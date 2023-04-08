Чемпіонат світу з гандболу близько: жіноча збірна України у відборі перемогла Північну Македонії

Команда Віталія Андронова показала клас у Скоп'є, здобувши виїзну перемогу над балканською командою. Тепер українкам треба не програти за три дні. щоб вперше за 14 років поїхати на Мундіаль.

За крок від Мундіалю

Жіноча збірна України з гандболу наблизилась до виходу на чемпіонат світу-2023. Підопічні Віталія Андронова не потрапили на Євро-2022, тому отримали шанс здобути путівку на Мундіаль через кваліфікацію, пише 24 канал.

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Для цього українкам треба пройти двох опонентів. У першому раунді наша команда не мала проблем зі збірною Люксембурга, двічі вигравши країну-карлика (36:13 / 30:11).

У вирішальному раунді Україні випало зіграти проти господарки Євро-2022 Північної Македонії. Перша гра у Скоп'є була за нашою збірною. Підопічні Андронова захопили ігрову перевагу у матчі і пішли на перерву з перевагою у шість м'ячів.

Після неї македонці змогли зрівняти рахунок, але врешті-решт українкам вдалось здобути перемогу з різницею у два голи – 24:22. Матч-відповіді буде номінально домашнім для нашої команди і пройду в угорській Кішварді 11 квітня.

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Коли і де чемпіонат світу та хто гратиме

Перемога у дуелі з Північною Македонію виведе Україну на чемпіонат світу. Наша жіноча збірна не була на гандбольних Мундіалях з 2009 року, а найкращий результат – четверте місце – показала аж у далекому 2003-му.

Сам турнір пройде з 29 листопада по 17 грудня у трьох скандинавських країнах – Данії, Швеції та Норвегії. Наразі відомо про 19 з 32 команд, які забезпечили собі участь на ЧС: