Важливе прохання щодо комфорту

У стартовому матчі Євро-2022 проти Австрії англійські футболістки зіграли у білій формі. Такий вибір кольору екіпірування не надто влаштовує самих гравчинь.

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За словами нападниці англійської збірної Бетані Мід, біла форма подобається їй та її партнеркам по національній команді. Але вона не є доцільною під час менструації.

Англійські футболістки попросили технічного спонсора збірної Nike змінити традиційний колір форми. Дівчат турбують не так футболки, як шорти білосніжного кольору. Що не надто зручно у такий жіночий період. Англійки сподіваються, що партнер схвально відреагує на їх прохання.

Щодо стартового матчу, то Англія святкувала мінімальну перемогу над Австрією 1:0. Єдиний гол у зустрічі забила якраз авторка коментаря Бетані Мід. Зробила вона це на 16-й хвилині поєдинку.

Англія та Норвегія, яка теж потрапила у групу "А", стартували на чемпіонаті Європи зі звитяги. Норвежки розгромили Північну Ірландію – 4:1.

Наразі після першого туру Австрії та Північній Ірландії немає, чим похвалитись – бублики в активі.

До слова, 11 липня на футбольному полі якраз зустрінуться Англія та Норвегія. Початок матчу о 22:00 за Києвом. Нагадаємо, що Англія є господаркою футбольного свята. Матчі відбуваються на 10 стадіонах у 8 містах. Євро-2022 триватиме до кінця липня.