І це не єдиний випадок у збірній Замбії

У 22-річної футболістки виникли проблеми з вмістом чоловічого гормону – тестостерону. Його вміст в організмі був понад допустиму норму, а препарати не змогли його зменшити. Тому за правилами CAF, Барбра Банда не буде допущена до Кубку Африки.

​Варто побачити Українських спортсменів оваціями зустріли на церемонії відкриття Всесвітніх Ігор: яскраве відео

Збірна Замбії втратила не лише капітана, а й одну з найкращих футболісток команди.

Цікаво, що після цього випадку, ще декілька футболісток замбійської збірної відмовились від виклику у національну команду для виступів у Кубка Африки. Схоже, що у них теж були б проблеми з тестом на визначення статі. Імена цих гравчинь не розголошуються.

Через це Замбія навіть не змогла зібрати повну заявку. Замість 26-ти гравчинь у складі є лише 22.

Щоправда, на Олімпіаді-2020 Банда була однією з найкращий у своїй збірній. 22-річна гравчиня оформила хет-трик у матчі проти Нідерландів. Банда була єдиною авторкою голів у цій зустрічі (3:0). Вона стала першою футболісткою, які вдалось таке результативне досягнення.

Що відомо про дискваліфіковану Барбру Банду