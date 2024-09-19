Український клуб ризикує не вийти на матч Ліги чемпіонів: що сталось із чемпіонами УПЛ

Полтавська Ворскла стала чемпіоном України минулого сезону. Жіноча команда вдала проходила кваліфікацію ЛЧ, але може вилетіти з турніру через нефутбольні причини.

Війна в Україні додала чимало логістичних проблем для українських спортсменів. Через закритий повітряний простір атлети мають витрачати більше часу на переїзди закордон.

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Проблеми у чемпіонок України

З черговою проблемою зіткнулась жіноча футбольна команда Ворскли. На правах чемпіонів України команда отримала путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Полтавці вже пройшли Ригу (5:0) та Ференцварош (2:0). У вирішальній стадії кваліфікації Ворскла зіграє із шотландським Селтіком за путівку в групову стадію.

Втім є ризик, що полтавки не зможуть зіграти ці матчі. Офіційний сайт Ворскли повідомляє, що команда досі не отримала британські візи і наразі перебувають в очікуванні у Польщі.

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Повідомляється, що перепустки до Великої Британії мали бути готові ще минулої п'ятниці, 13 вересня. Обидва матчі проти Селтіка мають пройти у Глазго – 22 та 26 вересня. Відзначимо, що учасниками групової стадії жіночої Ліги чемпіонів будуть 16 клубів.

Прямі путівки у цю стадію отримали Барселона, Ліон, Баварія та Челсі. Ще 12 команд визначаться за підсумком кваліфікації. У відборі також брав участь віцечемпіон УПЛ Колос, але ковалівці програли свої матчі Аяксу (1:4) та Брондбю (1:2).