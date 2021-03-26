Жінки вперше працюватимуть на матчах відбору чемпіонату світу: одна з них – українка Монзуль

ФІФА вперше в історії довірила обслуговувати матчі відбору чоловічого чемпіонату світу з футболу жінкам. Один з поєдинків обслуговуватиме українка Катерина Монзуль.

Які матчі довірили Монзуль та Фраппар

ФІФА призначив 8 арбітринь на поєдинки європейської кваліфікації та в зоні КОНКАКАФ. У Європі призначення отримали українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар.

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Француженка Стефані Фраппар 27 березня працюватиме на матчі Нідерланди – Латвія. Натомість українка Монзуль 28 березня обслуговуватиме поєдинок Австрія – Фарерські острови.

Зазначимо, що допомагати Монзуль будуть українці Олександр Жуков та Віктор Матяш.

Цікаво, що Фраппр і Монзуль працюватимуть на матчах суперників збірної України на Євро-2020 – Нідерландів та Австрії.

Досягнення Монзуль