Відомий бразильський тренер очолив сільський клуб з батьківщини Зінченка

Новим наставником Полісся із села Ставки Радомишльського району Житомирської області, призначений відомий екстренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва.

У 2018 році Жилмар очолив ФК Львів. Однак незабаром ФФУ повідомила, що у бразильця немає тренерської ліцензії потрібного рівня, щоб тренувати клуб української Прем'єр-ліги. Тому він змушений був покинути Львів.

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Футбольний клуб Полісся два останні сезони вигравав бронзові медалі чемпіонату Житомирської області. А в 2018 році ставав чемпіоном.

Додамо, що Радомишль – батьківщина капітана збірної України і гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Що відомо про тренерську кар'єру Жилмара

Свою тренерську кар’єру Жилмар розпочав у 2008 році – грецький Іракліс (Салоніки). В Україні тренер почав працювати, підписавши контракт із запорізьким Металургом – тренер молодіжної команди. Через рік став асистентом головного тренера основної команди.

Також 50-річний бразильський фахівець працював тренером в рідній Бразилії, Саудівської Аравії і Макао.