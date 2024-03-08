Проблемний актив Динамо: скандальний форвард може потрапити до в'язниці на 15 місяців
Джерело:RTL
Люксембурзький футболіст Жерсон Родрігес має серйозні проблеми із законом. Форвард звинувачується у домашньому насильстві.
У 2022 році Жерсона Родрігеса звинуватили у домашньому насильстві до колишньої дівчини. За свідченням потерпілої, форвард збірної Люксембургу вдарив її по обличчю.
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Жерсон може надовго залишитися без футболу
У середу, 6 березня, відбулося засідання суду, на якому був відсутній Родрігес. Прокуратура запросила для 28-річного футболіста 15 місяців в'язниці з відстрочкою випробувального терміну. Крім того, сторона обвинувачення вимагає лікування гніву та компенсації потерпілій.
Вирок суду буде ухвалено 27 березня. Зазначимо, що збірна Люксембургу 21 березня зіграє кваліфікаційний матч відбору проти команди Грузії. Лідером "червоних левів" є скандальний нападник.
Великий талант зі скандальною репутацією
- Нагадаємо, що наразі Родрігес грає за словацький Слован. Орендна угода розрахована до кінця сезону з правом викупу футболіста.
- Контракт Жерсона належить київському Динамо. Люксембуржець став гравцем "біло-синіх" влітку 2019 року.
- Разом з киянами Родрігес ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок та Суперкубок. На його рахунку 9 голів у 53 поєдинках у складі Динамо.
- Через складний характер Родрігес не зміг проявити свій талант повною мірою. Кожен новий тренер Динамо шукав спосіб відправити форварда якомога далі від команди.
- Перебуваючи на контракті з динамівцями він змінив 6 клубів і в жодному не затримався.