Вередлива цяця ніяк не награється: гравець Динамо потрапив на допит після матчу відбору до Євро

Жерсон Родрігез продовжує потрапляти у скандальні ситуації. Форвард встиг відзначитися за часу перебування у збірній.

Жерсон Родрігез потрапив у відділок поліції. Проблемний нападник раніше влаштував "революцію" у стані збірної Люксембургу.

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Все сходить з рук

Футболіст київського Динамо продовжує псувати свою кар'єру та "чудити" за межами футбольного поля. Після матчу кваліфікації до континентального турніру між Люксемургом та Ліхтенштейном (2:0), в якому Родрігезу вдалося відзначитися забитим м'ячем, пихатий нападник пропустив два тренування своєї національної збірної. Таку витівку Жерсону не пробачили, тому відсторонили форварда від участі у іншому кваліфікаційному матчі, а саме від виїзної гри проти Боснії та Герцеговини.

Проте Родрігес, напевне, надто не засмутився і відправився за межі футбольного поля жити своє життя. Та от прокуратура Люксембурга повідомила, що після матчу з Ліхтенштейном тамтешня поліція вирішила допитати футболіста. Все зберігається у секреті, оскільки про причини візиту Жерсона до відділку поліції не уточнуюють. Ба більше, терміни "дискваліфікації" Родрігеса з національної команди Люксембурга також не розголошують.

Варто додати, що Жерсон – не єдиний представник УПЛ, який бунтує у стані "лазурово-срібних". Свій гонор також продемонстрував колишній футболіст Ворскли Венсан Тілль, який протестує проти відсторонення від лав збірної свого брата Олів'є, який "вилетів" з колективу за конфлікт з фізіотерапевтом).

Люксембурзький нападник в Динамо