Вередлива цяця ніяк не награється: гравець Динамо потрапив на допит після матчу відбору до Євро
Джерело:Football in Luxembourg
Жерсон Родрігез продовжує потрапляти у скандальні ситуації. Форвард встиг відзначитися за часу перебування у збірній.
Жерсон Родрігез потрапив у відділок поліції. Проблемний нападник раніше влаштував "революцію" у стані збірної Люксембургу.
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Все сходить з рук
Футболіст київського Динамо продовжує псувати свою кар'єру та "чудити" за межами футбольного поля. Після матчу кваліфікації до континентального турніру між Люксемургом та Ліхтенштейном (2:0), в якому Родрігезу вдалося відзначитися забитим м'ячем, пихатий нападник пропустив два тренування своєї національної збірної. Таку витівку Жерсону не пробачили, тому відсторонили форварда від участі у іншому кваліфікаційному матчі, а саме від виїзної гри проти Боснії та Герцеговини.
Проте Родрігес, напевне, надто не засмутився і відправився за межі футбольного поля жити своє життя. Та от прокуратура Люксембурга повідомила, що після матчу з Ліхтенштейном тамтешня поліція вирішила допитати футболіста. Все зберігається у секреті, оскільки про причини візиту Жерсона до відділку поліції не уточнуюють. Ба більше, терміни "дискваліфікації" Родрігеса з національної команди Люксембурга також не розголошують.
Варто додати, що Жерсон – не єдиний представник УПЛ, який бунтує у стані "лазурово-срібних". Свій гонор також продемонстрував колишній футболіст Ворскли Венсан Тілль, який протестує проти відсторонення від лав збірної свого брата Олів'є, який "вилетів" з колективу за конфлікт з фізіотерапевтом).
Люксембурзький нападник в Динамо
- Жерсон Родрігез приєднався до стану київського колективу з японського Джубіло Івата в 2019-му році. "Біло-синім" футболіст обійшовся у 2 мільйони євро.
- Жерсон, який закохав у себе всю Україну своєю грою проти "синьо-жовтих" в рамках відбору до Євро-2020 (забив ще й переможний автогол у ворота своєї команди на останніх хвилинах), виглядав дуже перспективним підсиленням для киян. Ба більше, Родрігез відразу вписався у стиль гри Динамо, проте згодом про себе дав знати характер гравця.
- Жерсона почали відправляти у оренди на "перевиховання", проте і там футбіолст не зміг затриматися на двого і без пригод. Зокрема, Жерсон у 2020-му році відправився в оренду до турецького Анкарагюджю, у 2021-му – у французький Труа, у 2022-му Жерсон знову відправився у Туреччину, та отцього разу в Еюспор, а у тому ж 2022-му році Родрігеза орендувала Аль-Вахда з Саудівської Аравії, де він і перебував до цих пір, проте вілтку люксембурзький нападник повинен повернутися в Динамо.
- Загалом за київський колектив Жерсон провів 53 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти.