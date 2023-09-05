Сенсаційний львівський Рух отримав суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Чемпіон України серед команд U-19 львівський Рух дізнався суперника в Юнацькій лізі УЄФА. В минулому сезоні підопічні Віталія Пономарьова зуміли вибити з розіграшу турніру кілька титулованих команд.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Юнацької ліги УЄФА. Львівський Рух, який виграв чемпіонат серед юнацьких команд U-19, розпочне турнір через Шлях чемпіонів.

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У першому раунді юніори Руху зустрінуться із Сараєво з Боснії та Герцеговини. Базова дата першого поєдинку – 4 жовтня. Номінальним господарем буде українська команда. Матч-відповідь відбудеться 25 жовтня у Сараєво.

Якщо Рух за сумою двох матчів обіграє суперника, в наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Фамалікан (Португалія) – Мідтьюлланн (Данія). Матчі заплановані на 8 та 29 листопада.

Що далі

Переможець другого раунду виходить в стадію плей-оф. Там команди зіграють один матч на вибування. У стикових матчах 8 переможців другого раунду Шляху чемпіонів зустрінуться із 8 командами, які займуть другі місця в групах Шляху Ліги чемпіонів.

Переможці плей-оф виходять до 1/8 фіналу, де на них чекатимуть 8 переможців груп Шляху ЛЧ. Півфінали та фінал Юнацької ліги відбудуться в одному місті у форматі фіналу чотирьох.

Як Рух U-19 грав у минулому сезоні

Нагадаємо, що в сезоні 2022/23 юніори Руху дебютували в єврокубках. У першому раунді львів'яни пройшли польський Заглембе (1:0, 0:0). В наступному сенсаційно декласували турецький Галатасарай (двічі по 3:1). У плей-оф раунді підопічні Віталія Пономарьова в серії післяматчевих пенальті вибили міланський Інтер. А у стадії 1/8 фіналу мінімально поступилися Мілану (0:1).

Зазначимо, що інший представник України в Юнацькій лізі УЄФА донецький Шахтар розпочне виступ з групового раунду. Перший матч юніори "гірників" зіграють 20 вересня проти однолітків з команди Порту.

. В нинішньому сезоні Рух U-19 тренує Михайло Дячук-Ставицький. У чемпіонаті України серед команд U-19 львів'яни лідирують після шести зіграних турів.