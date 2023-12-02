З ким може зіграти Україна: все, що треба знати про жеребкування Євро-2024

Команда Сергія Реброва ще не гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи, але вже дізнається потенційних опонентів на турнірі. Як пройде жеребкування та хто в якому кошику – читайте в нашому матеріалі.

Сьогодні, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі пройде жеребкування чемпіонату Європи 2024 року. Участь у змаганнях візьмуть 24 топ-збірні континенту.

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Втім на даний момент відомі лише 21 країна-учасниця, а на одну із трьох останніх путівок претендує Україна. 24 канал розповідає основну інформацію про жеребкування Євро-2024.

Список учасників та кошиків

Через кваліфікацію на чемпіонат потрапили 20 збірних, це переможці та віцечемпіони груп. Також автоматично на Євро потрапила збірна Німеччини на правах господарки змагання. Всі вони розподілились по чотирьох кошиках згідно із результатами у кваліфікації (німці автоматом опинились у першому):

Шлях України через плей-оф

: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.: Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія.: Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Нідерланди, Хорватія.: Сербія, Італія, Швейцарія.

Ще три команди визначаться у плей-оф, яке пройде наприкінці березня 2024 року. 12 збірних розбились на три квартети, в середині яких зіграють півфінали та фінали.

ШЛЯХ А ШЛЯХ В ШЛЯХ С Польща – Естонія

Уельс – Фінляндія Ізраїль – Ісландія

Боснія і Герцеговина – Україна Грузія – Люксембург

Греція – Казахстан

Півфінальні матчі пройдуть 21 березня, а фінальні – 26-го. Серед цих претендентів буде і Україна. Для виходу на Євро команді Сергія Реброва необхідно здолати двох суперників – Боснію і Герцеговину, а також переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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Всі три переможці плей-оф розташувались у четвертому кошику та будуть жеребитись під умовними назвами "Шлях А", "Шлях В" та "Шлях С". Тобто вже 2 грудня підопічні Реброва дізнаються, з ким гратимуть на Євро в разі проходу.

Потенційні дебютанти

Таким чином Україна точно не зіграє у групі із сербами, швейцарцями та вже знайомими нам італійцями, а також щасливчиками зі Шляхів А та С. Наразі на Євро-2024 є лише один дебютант, це збірна Сербії.

Раніше "білі орли" грали на турнірі лише в складі збірної Югославії. Втім через плей-оф на турнір можуть пройти ще кілька новачків, до цього на Євро жодного разу не грали Естонія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Грузія, Люксембург та Казахстан.

Історія України на Євро

Що стосується України, то наша команда виступала на трьох останніх чемпіонатах Європи. У 2012-му та 2016-му "синьо-жовті" не змогли вийти із групи (у першому випадку – в якості господарів), але на останньому чемпіонаті українці дійшли аж до чвертьфіналу.

ЄВРО-2012 ЄВРО-2016 ЄВРО-2020 Україна – Швеція 2:1

Україна – Франція 0:2

Україна – Англія 0:1 Україна – Німеччина 0:2

Україна – Північна Ірландія 0:2

Україна – Польща 0:1 Україна – Нідерланди 2:3

Україна – Північна Македонія 2:1

Україна – Австрія 0:1

Україна – Швеція 2:1

Україна – Англія 0:4

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Формат турніру

За підсумками жеребкування команди розіб'ються на шість груп по 4 збірні. Німеччина вже автоматично опинилась в групі А. В середині кожного з квартетів учасники зіграють один проти одного в одне коло.

В 1/8 фіналу пройдуть 1-2 місця, а також чотири найкращі збірні з тих, які посіли треті позиції. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року в Німеччині на 12 стадіонах:

Берлін

Мюнхен

Дортмунд

Штутгарт

Гельзенкірхен

Франкфурт-на-Майні

Гамбург

Дюссельдорф

Кельн

Лейпциг

Коли та де дивитись жеребкування

Подія відбудеться 2 грудня 2023 року в Гамбурзі у будівлі місцевої Ельбської філармонії. Початок процедури – о 19:00 за київським часом.

Де дивитись жеребкування Євро-2024? На жаль, в Україні жоден телеканал чи ОТТ-платформа не покажуть захід у прямому ефірі. Втім онлайн-трансляція буде доступне на офіційному сайт УЄФА, а також офіційному застосунку "UEFA EURO 2024".