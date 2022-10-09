Буде складно: Збірна України отримала топових суперників у відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу зіграє у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. 9 жовтня 2022 року наша команда отримала суперників у відборі.

Збірна України під час жеребкування перебувала в третьому кошику. Це сталося через те, що наша команда не зуміла стати переможцем групи Ліги націй. Якби в останньому матчі "синьо-жовті" обіграли б збірну Шотландії, то опинилися б у другому кошику під час жеребкування. А також залишали собі запасний варіант потрапити на Євро-2024 як переможець групи.

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Суперники збірної України

Відтак під час жеребкування в суперники збірній України випало по одній команді з першого, другого, четвертого та п'ятого кошиків.

Україна потрапила у групу C, де нашими суперниками стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Календар матчів

Сам відбір Євро-2024 проходитиме в 10 вікон із березня до листопада 2023 року (23 – 25 та 26 – 28 березня, 16 – 17 та 19 – 20 червня, 7 – 9 та 10 – 12 вересня, 12 – 14 та 15 – 17 жовтня, 16 – 18 та 19 – 21 листопада).

Коли саме і з ким буде грати збірна України стане відомо згодом.

На Євро-2024 вийдуть 10 переможців груп та 10 команд, які посядуть другі місця. Володарі ще трьох путівок будуть визначені в плей-офф серед переможців груп Ліги націй, яке відбудеться 21 та 26 березня 2024 року.