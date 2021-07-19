Колос отримав суперника у Лізі конференцій

Український футбольний клуб Колос дебютує у новому турнірі від УЄФА – Лізі конференцій. Клуб із Ковалівки розпочне боротьбу в турнірі з 3 кваліфікаційного раунду.

Суперник Колоса у Лізі конференцій

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування дебютного сезону Ліги конференцій. За підсумками жеребкування Колос отримав суперника.

До речі Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Український Колос у третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця пари Стяуа (Румунія) – Шахтар Караганда (Казахстан).

Специфіка жеребкування

Колос під час жеребкування потрапив у "групу 2", де був серед несіяних команд.

На відміну від усіх потенційних суперників у "групі 2", підопічні Руслана Костишина стартують у Лізі конференцій пізніше.

Всім іншим командам з "групи 2" ще необхідно подолати другий кваліфікаційний раунд. Матчі цієї стадії відбудуться 22 і 29 липня. Саме тоді Колос точно дізнається свого суперника.