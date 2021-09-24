Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/2022. Результати жеребкування у матеріалі Спорт 24.

Птівки в 1/8 фіналу вибороли 11 переможців четвертого раунду, який тривав з 21 до 23 вересня. До цих команд в 1/8 фіналу приєдналися ще 5 клубів.

До теми Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

З 1/8 фіналу участь у Кубку України розпочнуть 5 представників України в єврокубках-2021/2022 (Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла).

Під час жеребкування команди були поділені на сіяні та несіяні відповідно до рейтингу.

Результати жеребкування 1/8 фіналу

Металіст 1925 – Олександрія

Металіст – Колос

Верес – Ворскла

Чорноморець – Шахтар

ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1

Альянс – Львів

Рух – Зоря

Маріуполь – Динамо

Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України – 27 жовтня.