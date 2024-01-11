Відбулося жеребкування Australian Open-2024: з ким зіграють українські тенісистки

У неділю, 14 січня, розпочнеться перший турнір серії Grand Slam у 2024 році. В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії гарантовано зіграють 4 українки.

Ними стануть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Що цікаво, перші 3 будуть виступати у статусі сіяних – це рекорд в історії українського тенісу на змаганнях серії Grand Slam, пише 24 Канал.

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Результати жеребкування Australian Open-2024 для українок

Напередодні відбулося жеребкування основної сітки турніру. Наші дівчата дізналися перших суперниць на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024 та потенційних конкуренток у наступному колі.

Еліна Світоліна в 1/64 фіналу зіграє проти володарки wild card 18-річної Тейли Престон із Австралії (WTA: 203), В 1/32 фіналу Еліна може зустрітися з переможницею матчу Кайла Дей (WTA: 86) – Вікторія Томова (WTA: 77).

Ангеліна Калініна в першому раунді турніру проведе поєдинок проти нідерландки Аранчі Рус (WTA: 50). У разі перемоги, друга ракетка України зіграє проти суперниці без прапора Анни Калінської (WTA: 75) або тенісистки з кваліфікації.

Леся Цуренко на старті австралійського мейджора зіграє з італійкою Лючією Бронцетті (WTA: 56). У наступному колі серед можливих суперниць – іспанка Ребекка Масарова (WTA: 94), або "нейтральна" Александра Саснович (WTA: 83).

Марта Костюк розпочне свій шлях на Australian Open матчем проти американки Клер Лю (WTA: 104). В 1/32 фіналу українка може зустрітися з переможницею пари Майяр Шериф (WTA: 58) – Елізе Мертенс (WTA: 29).

Зазначимо, що кількість українських тенісисток може збільшитися в основній сітці турніру, адже ще 3 наші землячки пробилися до останнього раунду кваліфікації. Свої вирішальні матчі Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур зіграють 12 січня.

. Australian Open-2024 триватиме з 14 по 28 січня. Чинною чемпіонкою турніру є "нейтральна" Арина Сабалєнка.