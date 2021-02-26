Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: результати та всі пари

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися команди, які зіграють між собою.
На цій стадії турніру зіграють 16 команд. Дві з них – з України. Це київське Динамо та донецький Шахтар.
Нагадаємо Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео
Варто додати, що на цій стадії жеребкування немає сіяних та несіяних команд. А також не розводять клуби з однієї країни.
Перші матчі відбудуться 11 березня. Матчі-відповіді заплановані на 18 березня. А вже 19 березня відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу.