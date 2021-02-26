Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: результати та всі пари

У п'ятницю, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися команди, які зіграють між собою.

На цій стадії турніру зіграють 16 команд. Дві з них – з України. Це київське Динамо та донецький Шахтар.

Нагадаємо Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео

Варто додати, що на цій стадії жеребкування немає сіяних та несіяних команд. А також не розводять клуби з однієї країни.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Аякс – Янг Бойз

Динамо (Київ) – Вільярреал

– Вільярреал Рома – Шахтар

Олімпіакос – Арсенал

Динамо (Загреб) – Тоттенхем

Манчестер Юнайтед – Мілан

Славія – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Перші матчі відбудуться 11 березня. Матчі-відповіді заплановані на 18 березня. А вже 19 березня відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу.