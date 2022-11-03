Жерар Піке неочікувано оголосив про закінчення кар'єри

Іспанський футболіст Жерар Піке вирішив оголосити про закінчення кар'єри. 5 листопада він зіграє останній матч на "Камп Ноу" за Барселону.

Жерар Піке у своїх соцмереж опублікував відео, де він оголосив про закінчення кар'єри футболіста.

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"Вболівальники "Барси", ви дали мені все. Тепер, коли мрії тієї дитини здійснилися, я хочу вам сказати, що настав час замкнути це коло. Я завжди казав, що після "Барси" не буде іншої команди, так воно і буде. Цієї суботи буде моя остання гра на "Камп Ноу", – заявив Піке.

При цьому у відео він також пообіцяв вболівальникам "повернутися".

В суботу, 5 листопада, Барселона на власному полі прийматиме Альмерію. Саме це і буде остання гра на "Камп Ноу" для Піке. Хоча ще до перерви на матчі чемпіонаті світу в Барселони запланований матч на виїзді проти Осасуни 8 листопада. Чи зіграє Піке ще в цьому матчі – він не уточнив.

Що варто знати про Жерара Піке

35-річний Жерар Піке є вихованцем Барселони. Але в 17 років перебрався до англійського Манчестер Юнайтед. У 2006 році відправився на рік в оренду в Сарагосу. А у 2007 році повернувся до МЮ, де з клубом виграв чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів.

Свій перший матч у Лізі Чемпіонів він провів 7 листопада 2007 року проти київського Динамо, який закінчився з рахунком 4:0. Піке у цьому матчі забив свій перший гол у Лізі чемпіонів. 20 жовтня 2021 року Піке забив гол у ворота Динамо в матчі Ліги чемпіонів за Барселону. Це був його останній гол в Лізі чемпіонів

У 2008 році Піке повернувся до Барселони. І за цей час з клубом він здобув такі титули:

чемпіон Іспанії – 8 разів

володар Кубка Іспанії – 7 разів

володар Суперкубка Іспанії – 6 разів

переможець Ліги чемпіонів – 3 рази

переможець Суперкубка УЄФА – 3 рази

переможець клубного чемпіонату світу – 3 рази

Зі збірною Іспанії Піке у 2010 році став чемпіоном світу, а у 2012 році здобув титул чемпіона Європи.

З 2011 до 2022 року Піке перебував у цивільному шлюбі з колумбійською співачкою Шакірою. Пара виховувала двох дітей. Але в червні 2022 року вони оголосили про розставання.