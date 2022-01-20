Жбурнув куртку: Роналду розлютився через заміну тренера – відео витівки зірки Манчестер Юнайтед

Зірковий футболіст Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду надто сильно не любить, коли його заміняють у матчах. Наставник МЮ Ральф Рангнік вирішив замінити нападника в грі з Брентфордом, що неабияк обурило форварда.

Роналду не сподобалася його заміна

Ввечері 19-го січня МЮ грав на виїзді проти Брентфорда у перенесеному матчі 17-го туру АПЛ. У другому таймі "червоні дияволи" перемагали 0:2 й на 71-й хвилині Рангнік вирішив провести заміни.

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Наставник Манчестер Юнайтед випустив замість Роналду центрального захисника Гаррі Магвайра. Кріштіану покинув поле, потиснувши руку партнеру та тренеру.

Проте футболіст демонстративно скинув куртку та обурено сидів на лаві для запасних.

Дивіться відео реакції Роналду



Можливо, реакція Роналду спричинена тим, що форвард не зміг відзначитися голом у другому поспіль матчі за Манчестер Юнайтед.

Реакція тренера Манчестер Юнайтед

У коментарі BBC Sport Рангнік заявив, що провів заміну, адже Роналду грав після пошкодження.

Це нормально, нападник хоче забивати. Але він грав після невеликого пошкодження, і важливо було пам'ятати, що попереду ще один матч,

– заявив фахівець.

Крім того, за словами тренера, він хотів підсилити захист, щоб не втратити перемогу, як у поєдинку проти Астон Вілли.

Рангнік розповів, що особисто поговорив з Роналду про його заміну.

"Я сказав йому: "Слухай, Кріштіано, тобі 36 і ти у чудовій формі, але якщо станеш головним тренером, то дивитимешся на це очима головного тренера". Моє завдання – приймати рішення виключно на користь команди та клубу, і я сподіваюся, що він вважає так само", – резюмував німець.

Завдяки перемозі в матчі проти Брентфорда МЮ набрав 35 очок та посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ.