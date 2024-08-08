Зібрав увесь набір олімпійських медалей: Жан Беленюк закінчив спортивну кар'єру

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк оголосив про завершення кар'єри. Після здобутої олімпійської бронзи він залишив борцівки на килимі.

Напередодні Жан Беленюк вже говорив про завершення спортивної кар'єри. Після перемоги в боротьбі за бронзову медаль він залишив борцівки на килимі, чим підтвердив відхід зі спорту, пише 24 канал.

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Кар'єра та досягнення Жана Беленюка

Спортсмен є багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи, а також олімпійським чемпіоном Ігор-2020.

Жан Беленюк зумів зібрати набір усіх можливих олімпійських нагород: на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро він став срібним призером, здобув золото в Токіо-2020 і бронзову медаль у 2024 році, яка і стала останньою в його кар'єрі.

Зокрема Беленюк є дворазовим чемпіоном світу (дворазовим бронзовим призером та один раз виборював срібло), а також триразовим чемпіоном Європи (триразовий бронзовий призер). Також Жан у 2019 році перемагав на Європейських іграх, а у 2015 році був срібним призером турніру.

Жан Беленюк отримав звання Заслуженого майстра спорту України, а також у 2021 році – орден "За заслуги" першого ступеню.

Про завершення спортивної кар'єри борець оголосив під час Олімпіади-2024. Після перемоги та здобуття бронзи Жан станцював гопак та залишив борцівки на килимі. Публіка супроводжувала Беленюка гучними оплесками.



Жан Беленюк знімає борцівки / Скриншот з трансляції

Відзначимо, що на момент завершення кар'єри Жану Беленюку виповнилося 33 роки.