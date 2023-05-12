Жан Беленюк захистив звання чемпіона України з греко-римскої боротьби: всі результати змагань
Джерело:Суспільне Спорт
Олімпійський чемпіон-2020 не мав проблем на шляху до звання найкращого спортсмена у своїй ваговій категорії. У фіналі 32-річний борець розгромив Дмитра Кіяшка.
У Львові пройшов Об'єднаний чемпіонат України з греко-римської боротьби. Титул найкращого спортсмена країни захищав Жан Беленюк, який переміг у 2022-му.
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Олімпійський чемпіон та народний депутат і цього року взяв участь у змаганні. Це був для нього перший старт після гран-прі Ніцци, де він здобув золото.
Цього року Беленюк зміг захистити звання чемпіона України. На шляху до фіналу Жан здолав двох атлетів – спочатку Микиту Алєксєєва (3:1), а у півфіналі Ярослава Фільчакова (5:1).
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У вирішальному поєдинку Жану протистояв Дмитро Кіяшок. Беленюк не мав з ним проблем і здобув дострокову перемогу (9:1), ставши чемпіоном у ваговій категорії до 87 кілограмів. Найкращими у інших вагових категоріях були:
- Корюн Саградян (до 55 кілограмів)
- ВІктор Петрик (до 60 кілограмів)
- Олександр Грушин (до 63 кілограмів)
- Олег Халілов (до 67 кілограмів)
- Артур Політаєв (до 72 кілограмів)
- Дмитро Васецький (до 77 кілограмів)
- Руслан Абдієв (до 82 кілограмів)
- Сергій Омелін (до 97 кілограмів)
- Олександр Чернецький (до 130 кілограмів)