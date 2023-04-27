В молодих спортсменів є нагода почати виступати за нову збірну, – Беленюк про "мінуси" бойкоту

Жан Беленюк розповів, яку проблему несе для України бойкот. Молодими спортсменами керує жага до перемог на змаганнях

Народний депутат та олімпійський чемпіон у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу порозмислював над майбутнім українського спорту, відштовхуючись від рішення Мінспорту. На його думку, в майбутньому наша держава взагалі не матиме кого делегувати на міжнародні змагання.

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Зазирнувши у майбутнє

12-го квітня 2023 року Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким українським національним збірним заборонено брати участь у змаганнях, куди допустили російських або білоруських спортсменів. Жан Беленюк вважає, що така позиція може призвести до гучних проблем у майбутньому, оскільки Україна може втратити низку молодих спортсменів, які наразі просто жадають змагатися за світову першість.

Це ненормально, коли вони так приймають подібні рішення. Це безпрецедентне рішення в історії нашої держави. Ризики та вплив на сферу спорту можуть бути не те, що непередбачувані, а зі знаком "мінус". В тому плані, що ми можемо втратити цю сферу взагалі. Тому що в нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів, адже вони не знають, яким чином ситуація буде розвиватися. Зараз велика кількість спортсменів, особливо молодих, які виїхали з території України, перебувають на територіях інших держав. І в них є можливість почати виступати за нову збірну. Тому що вони ніколи не виступали за Україну на міжнародних змаганнях. І це дозволяє їм без проблем змінити спортивне громадянство

– розповів Беленюк.

До того ж, олімпійський чемпіон зазначив, що зі спортсменами ніхто ні про що не радився, а тільки поставив перед фактом, що вже викликає конфліктну ситуацію. Також Беленюк розповів, що Міжнародний олімпійський комітет підливає бензини у вогонь, оскільки МОК готовий підтримувати спортсменів, які підуть проти рішення Мінспорту України. Таким чином роз'єднуючи спортсменів з Україною.

Вони зараз будуть бачити, яка поточна ситуація, коли нічого невідомо, перспективи невідомі, ніхто ні з ким нічим не ділиться, не комунікує, а просто забороняє спортсменам приймати участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Вік спортсмена дуже короткий та стрімкий, і всі спортсмени зацікавлені в тому, щоб реалізувати себе на міжнародній арені. Якщо ніхто не відповідає на питання, а намагається приймати тишком-нишком подібні накази та потім ніяким чином їх не комунікувати, то про що може йти мова? Міжнародний Олімпійський комітет зі своєї сторони починає тиснути та говорити, що вони будуть підтримувати тих спортсменів, які попри заборону держави будуть намагатися взяти участь у змаганнях. Тим самим чином намагаються вбити клин між державою і спортсменами,

– розповів Беленюк.

Умови допуску росіян до змагань згідно заяви МОК