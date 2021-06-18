Бійка Киви та Тищенка у Верховній Раді: Беленюк професійно розсудив горе-депутатів

Народний депутат від "Слуги народу", борець греко-римського стилю, призер Олімпіади 2016 року Жан Беленюк проаналізував бійку у Верховній Раді, яка трапилася 17 червня.

Жан Беленюк відреагував на бійку між нардепами Миколою Тищенком та Іллею Кивою, яка сталася 17 червня на засіданні Верховної Ради. Борець віддав перемогу з рахунком 1:0 своєму колезі по фракції Тищенку.

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Сьогодні в Раді день греко-римської боротьби. У сутичці Тищенко – Кива перемогу здобув Микола Тищенко, виконавши витіснення суперника за допомогою захоплення "рука знизу", що оцінюється в 1 бал. Мої вітання переможцю,

– написав Беленюк.

Що відомо про сутичку Киви та Тищенка?