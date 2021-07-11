Жан Беленюк може завершити кар'єру після Олімпійських ігор

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року Жан Беленюк може завершити спортивну кар'єру. Рішення борець планує ухвалити після Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Беленюк: Це важлива точка в кар'єрі кожного спортсмена

Коментуючи Олімпіаду-2020, Беленюк звернув увагу, що з попередніх Ігор у Ріо минуло вже 5 років. За його словами, спортсмени вже скучили.

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"Це дуже важливі змагання для кожного українського спортсмена. З минулих Ігор минуло не 4 роки, а вже 5. Ми вже дуже скучили. Сподіваємося, що Олімпіада відбудеться. Дай Боже, щоб українська збірна добре проявила себе", – сказав Жан.

Беленюк натякнув, що після Олімпіади може завершити кар'єру.

Це важлива точка в кар'єрі кожного спортсмена. Після Олімпіади якась частина спортсменів завершить свої професійні виступи. Можливо, і я теж. Подивимося,

– сказав борець.

Досягнення Беленюка

Окрім "срібла" на Олімпіаді-2016, Беленюк двічі ставав чемпіоном світу – у 2015 та 2019 роках.

Також Жан ставав срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу 2018 та 2014 років відповідно. Беленюк – триразовий чемпіон Європи. Ще двічі Жан вигравав "бронзу", зокрема – у 2021 році.

Беленюк – чемпіон Європейських ігор-2019.

Зауважимо, що Жан Беленюк – депутат Верховної Ради України. Він поєднує роботу політика і спортсмена.