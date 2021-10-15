Жан Беленюк та Дар'я Білодід судитимуть конкурс Міс Україна Всесвіт

Гранд фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2021 відбудеться 15 жовтня. В журі цього конкурсу запросили й відомих спортсменів.

Серед жюрі конкурсу будуть двоє призерів Олімпіади-2020 – дзюдоїстка Дар'я Білодід та борець Жан Беленюк. А також Ольга Компанієць, яка є дворазовою чемпіонкою світу WBPF (World Bodybuilding and Physique Federation) в категорії фітнес-бікіні Model Physique.

До теми "Міс Україна Всесвіт" 2021: усі фіналістки, які змагатимуться за коштовну корону конкурсу

Перед конкурсом Компанієць провела з дівчатами мотиваційну зустріч та тренування.

"Міс Україна 2021": що відомо