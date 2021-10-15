Жан Беленюк та Дар'я Білодід судитимуть конкурс Міс Україна Всесвіт
15 жовтня 2021 , 12:13Читать новость на русском
Гранд фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2021 відбудеться 15 жовтня. В журі цього конкурсу запросили й відомих спортсменів.
Серед жюрі конкурсу будуть двоє призерів Олімпіади-2020 – дзюдоїстка Дар'я Білодід та борець Жан Беленюк. А також Ольга Компанієць, яка є дворазовою чемпіонкою світу WBPF (World Bodybuilding and Physique Federation) в категорії фітнес-бікіні Model Physique.
До теми "Міс Україна Всесвіт" 2021: усі фіналістки, які змагатимуться за коштовну корону конкурсу
Перед конкурсом Компанієць провела з дівчатами мотиваційну зустріч та тренування.
"Міс Україна 2021": що відомо
- Цього року умови конкурсу змінилися та стали більш жорсткими. Учасниці повинні не мати татуювань, збільшених губ, імплантів, нарощеного волосся й не надавати ескорт-послуг. Через ці зміни організаторам було важко знайти учасниць.
- 16 вересня було представлено 25 фіналісток конкурсу.
- Фінальне шоу краси відбудеться 15 жовтня (перед цим датою проведення фіналу було 21 жовтня). Переможниця та найкрасивіша українка отримає корону, вартістю 3 мільйони доларів.