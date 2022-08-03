Жадан епічно потролив московський Спартак

Відомий український письменник Сергій Жадан у своїх соцмережах згадав про російський футбол, який перебуває у повній ізоляції. Поет потролив московську команду.

Жадан не забуває цькувати окупантів

Річ у тім, що російські клуби опинилися поза єврокубками у сезоні-2022/2023. Тож їм лишився лише внутрішній чемпіонат.

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Іменитий український поет Сергій Жадан не забуває тролити окупантів.

А шо там московський Спартак, до речі? Програє? Всім доброго ранку,

– написав Жадан у своєму твітері.

Нагадаємо, що напередодні стартував 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, 3 серпня київське Динамо гратиме проти австрійського Штурма.

Що відомо про російський клуб

У перші дні повномасштабного вторгнення московський клуб достроково виключили з ліги Європи.

Зараз Спартак тренує іспанець Гільєрмо Абаскаль, який спокусився на криваві гроші. Спонсором московитів виступає нафтова компанія Лукойл, яка платить велетенські гроші у бюджет росії.

Російські команди не братимуть участь у нинішньому сезоні єврокубків під егідою УЄФА. Також збірна росії лишилася поза матчами Ліги націй, рф автоматично займе 4-ту сходинку (останню), а також 16-ту – у рейтингу всіх команд Ліги B.

Польський захисник Мацей Рибусь цього літа підписав контракт зі Спартаком. За відповідне рішення він вже поплатився. Гравця не викличуть до національної команди, то ж він пропустить чемпіонат світу-2022, куди відібралася Польща.