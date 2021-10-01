Зганьбили росіян: як Спартак пропустив від Наполі вже на 13 секунді матчу – відео

Наполі 30 вересня несподівано в Італії програло московському Спартаку у Лізі Європи. Господарям вдалось забити гол ще на 13-й секунді матчу.

Несподівана поразка італійців

Наполі був явним фаворитом єврокубкової зустрічі. Однак щось пішло не за планом італійців. Хоча вже на першій хвилині матчу першими нулі на табло розмочили якраз господарі з Італії.

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Неаполітанці розвели м'яч з центра поля та відразу побігли в атаку. Подача з флангу завершилась невпевненою грою голкіпера Спартака на виході. М'яч відскочив прямо під удар Еліфа Ельмаса, який ударом в один дотик прошив сітку воріт московського клубу – 1:0. Взяття воріт відбулось вже на 13-й хвилині поєдинку.

Центральний півзахисник Ельмас у новому сезоні вже встиг зіграти 8 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 2 голи.

Однак навіть такий швидкий гол не дозволив господарям святкувати перемогу у матчі. Повпливало на це і вилучення Руї, який побачив перед собою червону картку вже на 30-й хвилині. Весь другий тайм та ще 15 хвилин першого Наполі грало у меншості.

Суперник із Росії зрівняв склади після вилучення наприкінці матчу, коли рахунок був вже 1:3 на користь Спартака. У компенсований час італійці скоротили дещо перевагу, але цього було замало – 2:3 поразка Наполі.

Італійський клуб після двох стартових матчів із одним очком посідає 3 місце у групі "С". Спартак йде другим – 3 пункти.

Наполі забило Спартаку на першій хвилині матчу: відео