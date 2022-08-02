Земля скловатою: два російські "баскетболісти" ліквідовані у війні проти України
Джерело:Іраклі Комахідзе
російські баскетболісти замість професійно діяльності вирішили взяти участь у війні проти України. За своє рішення вони поплатилися своїм життям.
Щодня росія зазнає втрат у війні проти України. Наші захисники ліквідовують чималу кількість російських загарбників. Станом на 2 серпня відомо про 41170 вбитих російських військових.
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Серед цих загиблих і два "баскетболісти" – дмітрій лагунов та ніколай багров. Вони обоє з бурятії.
багров навіть виступав за юнацьку збірну бурятії. Він працював у тренерському штабі місцевої дитячо-юнацької команди. А також виступав на місцевому рівні за одну з команд.
За цю команду з ним виступав і лагунов. Він сам забайкальського краю, але пік його "кар'єри" припав саме на улан-уде.
Як обоє цих "баскетболістів" опинилися на війні проти України – не уточняється. Цілком ймовірно, що вони вирішили підписати контракти. Співзасновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе вказує, що вони могли бути контрактниками 11-ї одшбр з улан-уде. Ця бригада зазнала чималих втрат в Україні.