Фото дитячих малюнків надали батьки школярів.

"Діти розуміють, що сьогодні доля нашої країни залежить від наших військових. Діти, так само як і всі ми, хочуть зробити свій внесок у перемогу. Думаю, хлопцям на передовій приємно отримати ці малюночки та листівки", – каже мама однієї з учениць Олена Володимирівна.

"Понад усе я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і всі наші герої повернулися додому. Щоб знову можна було їздити на море, не чути сирен і як і скільки хочеш гуляти з друзями", – говорить 9-річна учениця Поліна.

Варте уваги Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation

Нагадаємо, дитячі малюнки на передову доставили за сприяння Favbet Foundation. Разом з подарунками від школярів українські військові отримали автомобілі, пальне і засоби індивідуального захисту.