Щодня росія зазнає втрат у війні проти України. Наші захисники ліквідовують чималу кількість російських загарбників. Станом на 2 серпня відомо про 41170 вбитих російських військових.

Варте уваги "Все буде Україна": школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову

Серед цих загиблих і два "баскетболісти" – дмітрій лагунов та ніколай багров. Вони обоє з бурятії.

багров навіть виступав за юнацьку збірну бурятії. Він працював у тренерському штабі місцевої дитячо-юнацької команди. А також виступав на місцевому рівні за одну з команд.

За цю команду з ним виступав і лагунов. Він сам забайкальського краю, але пік його "кар'єри" припав саме на улан-уде.

Як обоє цих "баскетболістів" опинилися на війні проти України – не уточняється. Цілком ймовірно, що вони вирішили підписати контракти. Співзасновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе вказує, що вони могли бути контрактниками 11-ї одшбр з улан-уде. Ця бригада зазнала чималих втрат в Україні.