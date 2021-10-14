Зеленський вимагає в Кабміну закласти в Держбюджеті-2022 гроші на проведення Євробаскету-2025

Україна претендує на проведення чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Але для цього треба збудувати два спортивні комплекси. Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб Кабінет Міністрів заклав на це відповідні кошти при плануванні Державного бюджету на 2022 рік.

Лист Зеленського до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опублікували на сайті Федерації баскетболу України. В ньому Зеленський просить "передбачити в проєкті Державного бюджету України на 2022 рік кошти, необхідні для початку спорудження мультифункціональних спортивних комплексів, що відповідають відповідним вимогам".



Лист Зеленського до Шмигаля з проханням перебачити кошти на проведення Євробаскет-2025 в Україні / Фото ФБУ

Важливо! Задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасні спортивні арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку – не менше 15 тисяч. Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів. У скільки може обійтися таке будівництво – поки невідомо.

Варте уваги Не тільки Київ та Львів: які міста можуть прийняти чемпіонат Європи з баскетболу 2025

Чемпіонат Європи з баскетболу у 2025 році відбудеться у вересні. Вже традиційно його приймуть чотири країни на груповому етапі, і лише одна з них – фінальний раунд. Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.