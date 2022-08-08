Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, олімпійського чемпіона з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка.

Скандал з Петренком виник після того, як він взяв участь у льодовому шоу "Аленький цветочек" у російському сочі в липні 2022 року. Це шоу організовує тєтяна навка – дружина дмітрія пєскова, який є речником російського диктатора владіміра путіна.

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Участь Петренка викликала чималий гнів в Україні. Адже він на той час був віцепрезидентом Української федерації фігурного катання (УФФК). І наважився на виступ в росії попри те, що в лютому 2022 року ця країна здійснила повномасштабне військове вторгнення до України. При цьому що на початок війни він перебував в Україні, але після цього таки зумів виїхати до Росії для участі в шоу.

Одразу після цього його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання. Петренка одразу ж звільнили з УФФК.

Перед тим 28 червня 2022 року Віктору Петренку призначили президентську стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб як переможцю Олімпійських ігор. Та після скандалу 8 серпня 2022 року Президент України Володимир Зеленський позбавив Петренка президентської стипендії через відвідання росії та виступи на території країни-агресора після початку повномасштабної війни.

Окрім того, в Офісі Президента зазначили, що "Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху. Ураховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії".