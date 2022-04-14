Зеленський поспілкувався зі збірною України, яка відправилася на "Ігри нескорених"

Наша команда вже прибула до Гааги. Змагання розпочнуться у суботу, 16 квітня.

Зеленський: Ми всі – нескорені

Президент України Володимир Зеленський особисто поспілкувався з учасниками "Ігор нескорених – Україна" через відеозв'язок. Глава держави підтримав наших атлетів.

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Для нас це честь, що ви представляєте Україну. Я вважаю, що Україна – це кожен з вас. Якщо ви сьогодні будете представляти нашу державу в Гаазі на "Іграх нескорених", ви покажете, що Україна – нескорена,

– сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже 50-й день триває повномасштабна агресія Росії проти України, яку стримує наша армія. Сьогодні Україна є однією з найміцніших держав у світі, а українці – непереможні.

"Для нас важлива перемога, важливий доказ, що ми всі – нескорені. І ваша команда є частиною духу нескореності України, українського народу й кожного з нас", – зазначив Глава держави.

Зеленський наголосив, що українська команда "Ігор нескорених" – це віддзеркалення нашої держави – "різні люди, але всі міцні, об’єднані заради результату".

Результат один – лише перемога,

– сказав президент.

Зеленський разом з українськими спортсменами вшанував пам’ять тренера команди зі стрільби з лука, ветерана АТО з 2014 року Дмитра Сидорука, який загинув у бою за Україну 5 квітня.

До слова Захищаючи країну загинув учасник першої збірної України на Іграх нескорених Сидорук

Володимир Олександрович наголосив, що світ має дізнатися історію волонтерки-парамедика, члена збірної Юлії Паєвської, яка перебуває в полоні російських окупантів.

"Цей ковток свободи, який ви можете дати своєю участю, перемогами та розповідями про те, що відбувається на нашій прекрасній землі і яку трагедію приніс ворог, – думаю, вона точно отримає цей ковток. Тому що ви про неї будете говорити журналістам, медіа, іншим спортсменам. І говорити не тільки словами, а найперше – перемогою.

Ви сьогодні в Гаазі в принципі будете боротися й за те, щоб з часом у Гаазі опинилися російські окупанти й усі ті, хто заслуговує. Тому що те, що вони зробили, – це злочин проти людей, проти народу України", – додав президент.

Більшість членів команди – нинішні військовослужбовці, які захищають Україну у лавах Збройних Сил, Національної гвардії, територіальної оборони та інших структур сектору безпеки й оборони.

19 українських спортсменів-захисників змагатимуться з 500 ветеранами та військовослужбовцями з 18 країн – членів НАТО та партнерів Альянсу.