Розраховуємо на допомогу у звільненні полонених, – Зеленський зідзвонився з президентом УЄФА

Глава держави Володимир Зеленський поговорив з президентом УЄФА Александером Чеферіним. Він подякував спілці за солідарність з Україною.

Про що говорив Зеленський з президентом УЄФА

У своєму твітері Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом УЄФА. Глава держави розраховує на допомогу у звільненні полонених українських спортсменів.

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Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіним. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску УПЛ. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів,

– написав Зеленський.

Звернення росіян до УЄФА

Схоже, що у росіян підгорає через відсторонення всіх клубів та збірних від міжнародних турнірів. Та замість того, щоб хоч якось вплинути на припинення війни, вони починають вставляти палиці в колеса національній команді України.

російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. У росії незадоволені висловлюваннями українського фахівця про війну.

Раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.