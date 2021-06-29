З вами 40 мільйонів українців: Зеленський підтримав збірну перед вирішальним матчем зі Швецією

Володимир Зеленський зателефонував гравцям збірної України з футболу, аби підтримати їх перед вирішальним матчем на Євро-2020. Президент наголосив, що вірить у наших футболістів та підтримує їх.

Зеленський наголосив, що гравці нашої збірної добре мотивовані й здатні дивувати.

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Він зауважив, що майже вся Україна вболіватиме за наших футболістів.

Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Сьогодні на полі з ними буде 40 мільйонів українців,

– підкреслив президент.

Користуючись нагодою, Зеленський також привітав Андрія Пятова з днем народження.



Зеленський поспілкувався з гравцями нашої збірної / Фото з телеграму Зеленського



Президент підтримав футболістів перед вирішальним матчем / Фото з телеграму Зеленського

Що варто знати про вирішальний матч Україна – Швеція

29 червня о 22:00 у Шотландії розпочнеться матч Україна – Швеція, що буде останнім в 1/8 фіналу Євро-2020.

Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Збірні України та Швеції були в одній групі на Євро-2012. Це був дебютний чемпіонат Європи для збірної України. І в першому матчі наша команда перемогла саме збірну Швеції. Дублем в цьому матчі відзначився Андрій Шевченко.