З вами 40 мільйонів українців: Зеленський підтримав збірну перед вирішальним матчем зі Швецією
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський зателефонував гравцям збірної України з футболу, аби підтримати їх перед вирішальним матчем на Євро-2020. Президент наголосив, що вірить у наших футболістів та підтримує їх.
Зеленський наголосив, що гравці нашої збірної добре мотивовані й здатні дивувати.
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Він зауважив, що майже вся Україна вболіватиме за наших футболістів.
Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Сьогодні на полі з ними буде 40 мільйонів українців,
– підкреслив президент.
Користуючись нагодою, Зеленський також привітав Андрія Пятова з днем народження.
Зеленський поспілкувався з гравцями нашої збірної / Фото з телеграму Зеленського
Президент підтримав футболістів перед вирішальним матчем / Фото з телеграму Зеленського
Що варто знати про вирішальний матч Україна – Швеція
- 29 червня о 22:00 у Шотландії розпочнеться матч Україна – Швеція, що буде останнім в 1/8 фіналу Євро-2020.
- Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.