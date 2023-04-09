Віцепрезидент федерації шахів отримав військову нагороду від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський нагородив віцепрезидента федерації шахів Артема Сачука за мужність в боях. Функціонер з перших днів війни пішов добровольцем на фронт.

Повномасштабна військова агресія Росії проти України триває другий рік. Багато представників спорту залишили мирні професії та стали на захист рідної землі. Серед добровольців був віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук.

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив орденами та медалями низку українських військовослужбовців. Серед них – віцепрезидент ФШУ Артем Сачук, який отримав медаль "За військову службу Україні".

Указом Президента України від 7 квітня 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденами та медалями нагороджено низку українських військовослужбовців. Серед них – віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Миколайович Сачук, якого нагороджено медаллю "За військову службу Україні". Вітаємо, Артеме! Здоров’я Вам, перемоги, миру!,

– йдеться у повідомленні ФШУ.

Житомирянин Артем Сачук після початку повномасштабної війни пішов добровольцем у військо. Захоплення старовиною грою допомагає зрозуміти військову науку. У вільний час Артем навчає побратимів грати в шахів.