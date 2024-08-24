Усик подарував Зеленському чемпіонський пояс, який відібрав у Ф'юрі: відео урочистої зустрічі

Абсолютний чемпіон світу з боксу відвідав подію з нагоди Дня Незалежності України. Олександр Усик привітався із Володимиром Зеленський та презентував йому цінний подарунок.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами у Києві. Сталась ця подія з нагоди Дня незалежності України.

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Презент для президента

Серед запрошених гостей був і абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. У травні уродженець Сімферополя переміг Тайсона Ф'юрі. До цього Усик володів вже поясами WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Тепер же українець став власником поясу WBC. Саме його боксер і привіз в Україну на урочисту подію з нагоди Дня незалежності. Володимир Зеленський привітав Усика із досягненням, а той у відповідь презентував голові держави омріяну нагороду.

Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь – отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу й непереможність. Дякую,

– написав президент України на своїй сторінці у телеграм.

Відео зустрічі Усика та Зеленського:

Нагадаємо, що нещодавно Усик відмовився від поясу IBF на користь майбутнього переможця бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа. Цей бій пройде 21 вересня в Лондоні. Тому формально українець вже не є абсолютним чемпіоном світу.

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Крім того, на Олександра очікує бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. На кону будуть стояти пояси WBA, WBC та WBO.