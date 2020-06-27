Президент України Володимир Зеленський під час відкриття спортивно-футбольного поля в Новій Каховці заявив, що планує відродити один з клубів УПЛ, який припинив існування.

Під час спілкування з мером міста Володимиром Коваленком Зеленський поговорив і про футбол, повідомляє 24 канал.

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Мер Нової Каховки зазначив, що місцева "Енергія" та "Гірник" з рідного міста Зеленського Кривого Рогу, які виступають у Другій лізі, постійно "воюють" один з одним, переманюють один в одного гравців.

"Гірник" – хороший клуб, нормальний клуб. Був ще "Кривбас", на жаль, закрили", – зазначив Зеленський.

Мер Нової Каховки згадав колишніх наставників Кривбаса Олега Тарана, який колись грав за Енергію, та Юрія Максимова, який є вихованцем херсонського футболу: "Таран і Максимов були два сильні тренери. Максимов он як Полтаву тренує".

"Я думаю, що вони повернуть Тарана в Кривий Ріг. Я нашому Юрію Корявченкову (народний депутат, колишній актор "Квартала 95" на прізвисько "Юзік" – ред.) поставив завдання, він зараз говорить з Федерацією, щоб все-таки повернути "Кривбас" у Кривому Розі . Не лише тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати такі клуби", – сказав у відповідь Зеленський.

Що відомо про ФК "Кривбас"

"Кривбас" тривалий час був учасником вищого дивізіону чемпіонату України. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті, а в 2000-му дійшла до фіналу Кубка України.

В останньому для себе сезоні-2012/13 "Кривбас" фінішував на сьомому місці. В кінці сезону клуб знявся з чемпіонату, причиною чого стали фінансові складнощі.

На сьогоднішній день криворізька команда виступає в Суперлізі Дніпропетровської області.