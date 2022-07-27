Олена Зеленська зворушливо привітала з перемогою на ЧЄ 18-річну спортсменку з Маріуполя

Збірна України завоювала 8 нагород на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. "Синьо-жовті" посіли друге місце у медальному заліку.

Зеленська: Не таку картинку хотіла росія, коли нищила вщент місто

Україну успішно представила 18-річна Ніка Шурда з міста Маріуполя. За підсумками змагань у синхронних стрибках на 3-метровому трампліні в парі з Анною Арнаутовою із Києва Ніка здобула "золото".

Варте уваги Українська чемпіонка зі стрибків у воду присвятила "золото" хрещеному, який загинув на війні

Перша леді Олена Зеленська привітала 18-річну спортсменку з перемогою на турнірі.

"Такі перемоги – гордість для усієї країни. 18-річна спортсменка з Маріуполя стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів.

Ніка Шурда, студентка Маріупольського державного університету, здобула золото у парі з киянкою Ганною Арнаутовою. Перемогу вона присвятила усім воїнам, що захищають країну, і своєму татові — він перебуває в полоні у окупантів, бо з перших днів війни допомагав маріупольцям.

Гімн України, що лунає на п’єдесталі чемпіонату Європи від маріупольскої спортсменки – не таку картинку хотіла росія, коли нищила вщент місто, коли захопила в полон людей. Однак їй ніколи не зламати маріупольців – і про це перемога Ніки", – зазначила Зеленська.

Золоті нагороди наших спортсменок / Фото з телеграм-каналу Олени Зеленської

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