Здійснив мрію у 35 років, – Усик емоційно прокоментував свій дебют у футболі
Джерело:ютуб-канал "Перша ліга"
Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) прокоментував дебют у складі клубу Першої ліги Полісся на Winter Cup.
Дебют Усика у великому футболі відбувся у матчі товариського турніру Winter Cup між Поліссям та Вересом (2:1). Боксер-чемпіон у складі Полісся вийшов на заміну на 77-й хвилині та допоміг своїй команді утримати переможний рахунок.
Як це було Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото з матчу
"Так склалося, що я пішов у чудовий вид спорту. Ну, а зараз у 35 років збулася мрія дитинства – зіграв за професійну команду. Полісся – це сила. Близько 20 хвилин пограв, здається", – сказав Усик.
Також Усик притримав інтригу, чи побачимо ми його ще у матчах Winter Cup:
Ну, слухайте, розповім я вам зараз всі свої секрети. І все понесеться. Це все інтрижка.
Усик дебютував у футболі: коротко
- Боксер вийшов на футбольне поле на 77-й хвилині гри, замінивши нападника Пилипа Будківського.
- Ледь не першим дотиком до м'яча Усик міг відзначитися у воротах Вереса. Житомирський клуб провів атаку правим флангом й Олександр отримав пас у штрафному.
- У підсумку Полісся відстояло перевагу та виграло матч з рахунком 2:1.
- Наступну гру команда Усика проведе 7-го лютого проти Чорноморця. Також у рамках турніру житомирський клуб зустрінеться з Металістом.