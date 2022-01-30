Здійснить мрію: Усик дебютує за футбольний клуб з України – відео презентації
30 січня 2022 , 18:48Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Полісся
Поки Тайсон Ф'юрі проігнорував бій з Олександром Усиком, а реванш проти Ентоні Джошуа не організували – непереможний українець спробує свої сили у футболі. Усик дебютує за футбольний клуб Полісся з Першої ліги України.
Дебют Усика відбудеться у лютому
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у важкій вазі зіграє за Полісся у товариському турнірі Winter Cup у Туреччині.
До речі Промоутер Ф'юрі назвав несподівану дату реваншу Усик – Джошуа
Я дебютую за команду Першої ліги Полісся. 3-го лютого я дебютую за цю команду в Туреччині у Winter Cup,
– сказав боксер.
Дивіться відео презентації Усика
Важливо. Winter Cup – товариський турнір, який організовують телеканали "Футбол 1,2,3". Окрім Полісся та Вереса, на турнірі зіграють Металіст та Чорноморець.
Дебют Олександра Усика за Полісся може відбутися вже 3-го лютого. Саме тоді команда українця зіграє з Вересом. Зазначимо, що Усик – вболівальник київського Динамо.
Розклад Winter Cup
- 03/02 Полісся – Верес (19:00)
- 04/02 Металіст – Чорноморець (19:00)
- 07/02 Полісся – Чорноморець (19:00)
- 08/02 Металіст – Верес (19:00)
- 11/02 Полісся – Металіст (19:00)
- 12/02 Верес – Чорноморець (19:00).