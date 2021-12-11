Здивувало, що вона могла бігти у такому стані, – Велепець про проблеми зі здоров'я у Меркушиної

Головний тренер жіночої збірної з біатлон Урош Велепець розповів про результати обстеження Анастасії Меркушиної. Фахівець повідомив, коли спортсменка зможе повернутися до тренувань.

У Меркушиної є проблеми з легенями

Урош Велепець здивований результатами обстеження Анастасії. На його думку, у такому стані не варто виходити на старти.

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Анастасія Меркушина вдома пройшла медичне обстеження, є певне порушення у роботі легень. Здивувало, що вона взагалі могла бігти у такому стані,

– сказав Велепець.

Наразі спортсменка вимушена пройти лікування. Проте незабаром вона зможе повернутися до тренувань.

"Зараз вона лікуватиметься, лікарі кажуть, що потрібно як мінімум два тижні. Але думаю, що вже з наступного тижня вона зможе почати легкі тренування. Дякувати Богу, що знайшли причину, бо в неї все було добре, просто на високій швидкості вона не справлялася", – зазначив тренер.

За словами словенського фахівця, поки що не відомо, як проходитиме процес лікування у біатлоністки. Він зазначив, що можливо вона виступить на чемпіонаті України.