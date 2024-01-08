Динамо назвало суперників на тренувальному зборі в Туреччині: серед них є клуб з Придністров'я
Джерело:сайт Динамо
Кияни готуються до вирішального відрізку в боротьбу за чемпіонство УПЛ. "Біло-сині" проведуть вісім матчів протягом трьох тижнів у Туреччині.
Після завершення осінньою частини чемпіонату України гравці Динамо пішли у відпустку. Вже в середині січня команда знову збереться заради підготовки до весняних матчів в УПЛ.
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Спочатку гравці зберуться на базі у Віті-Литовській на Київщині, після цього вирушать на тренувальний збір до Туреччини. Там кияни вже запланували низку спарингів.
Динамо оголосило список суперників, з якими гратиме на зборах в Туреччині. Їх буде вісім, першу гру "біло-сині" проведуть 26 січня проти клубу Балкані з Косова.
Список контрольних матчів Динамо на зборах в Туреччині:
- 26 січня. Балкані (Косово)
- 29 січня. Легія (Польща)
- 30 січня. Пахтакор (Узбекистан)
- 2 лютого. Левскі (Болгарія)
- 8 лютого. Лієпая (Латвія)
- 9 лютого. Шкендія (Північна Македонія)
- 12 лютого. РФШ (Литва)
- 17 лютого. Шериф (Молдова)
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Відзначимо, що кияни відновлять чемпіонат України номінально виїзним матчем проти Металіста 1925. Гра відбудеться орієнтовно 24 лютого у Києві. Загалом же протягом весняної частини УПЛ "біло-сині" проведуть 16 ігор.
Наразі кияни пішли на зимову перерву на п'ятому місці, відстаючи від лідерів на 6 балів. Втім через меншу кількість зіграних матчів Динамо на пару з Шахтарем є лідерами УПЛ за втраченими очками.