Збив поліцейського: у Москві затримали брата Хабіба

У Москві 11 листопада затримали відомого бійця змішаних єдиноборств Усмана Нурмагомедова. Він є двоюрідним братом Хабіба Нурмагомедова.

Поспішали на літак

Усман разом зі своїм другом Камалом Ідрісовим збили поліцейського на КПП на в'їзді в аеропорт. Після цього вони вилетіли з Махачкали до Москви.

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Як тільки молодики прибули в аеропорт російської столиці "Шереметьєво", куди прибув рейс із Дагестану, поліція при вході затримала Нурмагомедова та Ідрісова.

За інформацією джерела, поліцейський на КПП "Аеропорт" міста Каспійськ вимагав зупинити автомобіль Усмана та Камала. Однак ті не виконали вказівок та збили патрульного, оскільки поспішали на літак. Нині вони дають свідчення у Москві.



Орієнтування на брата Хабіба / Фото телеграм-канал Baza