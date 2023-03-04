Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу. Про це повідомив офіційний сайт ФБУ. Термін дії контракту латвійського фахівця добіг до кінця, а Федерація баскетболу України вирішила його не продовжувати.

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Під час відбору до ЧС-2023 збірна під його керівництвом посіла п’яте місце у своїй групі, що не дозволило їй кваліфікуватися на Мундіаль. Таким чином підопічні Багатскіса не зуміли виконати поставлене перед ними завдання потрапляння на чемпіонат світу.

Айнарс Багатскіс працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки. За цей час йому вдалося кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2021, вигравши свою групу відбору. Також 55-річному тренеру вдалося вивести збірну України у плей-оф Євробаскету, де минулої осені команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу. У підсумку Україна посіла 11 місце на турнірі.

На чолі національної команди України Багатскіс провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв та 11 програв.