Збірну Росії з лижних гонок дискваліфікували за дику витівку на Кубку світу: відео ганьби

Етап Кубка світу з лижних гонок у фінському Лахті назавжди запам'ятається диким вчинком лідера збірної Росії Олександра Большунова. Спортсмен нахабно вдарив суперника на трасі та після фінішу.

Чоловіча естафета підходила до свого логічного завершення, лижники проводили своє останнє коло, як сталось щось неприпустиме. Зі знаком мінус відзначився спортсмен збірної Росії Олександр Большунов, пише 24 канал.

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Шок від лідера збірної Росії

За "срібло" у гонці змагались росіянин та фінський лижник Йоні Мякі. На останніх метрах дистанції фін почав випереджати свого суперника. Большунов побачив, що йому вже не наздогнати спортсмена з Фінляндії, тому вирішив розпустити руки прямо у фінішному коридорі. Збоку така помста від Олександра виглядала зовсім ганебно.

Він двічі спробував вдарити Йоні палицею, а потім навмисно на повній швидкості врізався в нього після фінішної позначки, коли фін радів другому місцю з партнерами по команді. Від удару Мякі впав на сніг, спортсмени були шоковані такою поведінкою росіянина та не розуміли, що відбувається.

Цікаво, що Большунов виграв загальний залік Кубка світу та є одним з лідерів своєї збірної. Тому такий вчинок від одного з провідних лижників є неприпустимим. За таку поведінку росіянин отримав дискваліфікацію. Також він підставив всю команду. Результат збірної Росії був анульований.

Росія вже відреагувала на такий вчинок та ануляцію результату. Голова Федерації Олена Вальбе заявила, що не бачить у цьому інциденті нічого серйозного: "Олександр не бив суперника, він вдарив по снігу. Зробили такий фурор ніби він суперника ледь не вбив. А щодо в'їзду після фінішу, то тут у нього здали нерви. Це емоції, які складно контролювати".