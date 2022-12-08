В Іспанії оперативно знайшли заміну Луїсу Енріке: збірну очолить колишній тренер "молодіжки"
Джерело:Rfef.es
Іспанський фахівець Луїс де ла Фуенте замінить на посту головного тренера "фурії рохи" Луїса Енріке. Новий наставник буде готувати команду до матчів відбірного турніру Євро-2024.
Ганебна поразка по пенальті у 1/8 фіналу чемпіонату світу від Марокко спричинила кадрові зміни на тренерському місту "фурії рохи". У четвер, 8 грудня, стало відомо про відставку Луїса Енріке.
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Проте місце головного тренера не довго залишалося вакантним. Королівська федерація футболу Іспанії вже визначилася із наступником Луїса Енріке. Ним стане Луїс де ла Фуенте, який працював із молодіжною командою U-21.
Рада директорів іспанської федерації затвердить 61-річного фахівця у понеділок 12 грудня. В цей самий день Луїс де ла Фуенте буде офіційно представлений в якості нового головного тренера.
Що відомо про Луїса де ла Фуенте
- Новому наставнику збірної Іспанії 61 рік.
- У якості футболіста захищав кольори Атлетіка, Севільї, Алавеса.
- У складі Атлетіка двічі ставав чемпіоном Іспанії (1982/83, 1983/84) та володарем Кубка Іспанії (1983/84).
- Тренерську кар'єру розпочав у командах регіональних лігах. Працював з юнацькими командами Севільї та Атлетіка.
- У 2013 році очолив юнацьку збірну Іспанії, з якою виграв чемпіонат Європи 2015 (U-19).
- У 2018 році став тренером "молодіжки" Іспанії, яку привів до золота чемпіонату Європи 2019.
- Влітку 2021 року де ла Фуенте керував олімпійською збірною Іспанії на футбольному турнірі Олімпійських ігор-2020 в Токіо, привівши свою команду до срібних нагород.