В Іспанії оперативно знайшли заміну Луїсу Енріке: збірну очолить колишній тренер "молодіжки"

Іспанський фахівець Луїс де ла Фуенте замінить на посту головного тренера "фурії рохи" Луїса Енріке. Новий наставник буде готувати команду до матчів відбірного турніру Євро-2024.

Ганебна поразка по пенальті у 1/8 фіналу чемпіонату світу від Марокко спричинила кадрові зміни на тренерському місту "фурії рохи". У четвер, 8 грудня, стало відомо про відставку Луїса Енріке.

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Проте місце головного тренера не довго залишалося вакантним. Королівська федерація футболу Іспанії вже визначилася із наступником Луїса Енріке. Ним стане Луїс де ла Фуенте, який працював із молодіжною командою U-21.

Рада директорів іспанської федерації затвердить 61-річного фахівця у понеділок 12 грудня. В цей самий день Луїс де ла Фуенте буде офіційно представлений в якості нового головного тренера.

Що відомо про Луїса де ла Фуенте