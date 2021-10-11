У збірної України немає права грати навіть внічию, – Петраков про майбутню гру з боснійцями

Тренер збірної України Олександр Петраков взяв участь у передматчевій пресконференції напередодні гри з Боснією і Герцеговиною.

Україна готується до важливої гри у Львові

Олександр Петраков був більш багатослівним на спілкуванні з журналістами у Львові, ніж перед матчем з Фінляндією. Спеціаліст відповів на запитання преси.

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Петраков запевнив, що команда у бойовому складі підходить до гри з боснійцями, у збірної України немає жодних кадрових втрат.

Щодо наступного суперника, то наставник вже отримав інформацію щодо гри Боснії і Герцеговини.

Ще не дивився матчі Боснії і Герцеговини, був зайнятий Фінляндією. Як тільки сів у літак, мені відразу ж дали всю інформацію. Подивився останній матч з Казахстаном, переглянув поєдинок з Францією. Вчора подивилися з хлопцями перед тренуванням хвилин 20 нарізки гри Боснії та Герцеговини. Сьогодні у нас буде півгодинна теорія перед грою,

– сказав тренер збірної України.

"Їх не потрібно мотивувати"

Були запитання і щодо карантинних обмежень для футбольних фанатів, які відвідають матч: "Наскільки я знаю, всі вимоги повинні спростити. Але остаточної інформації ще немає". Наставник "синьо-жовтих" сподівається на палку підтримку львівських уболівальників.

Поєдинок з боснійцями не менш важливий, ніж була гра проти фінів. У "синьо-жовтих" немає права на помилку. Збірна України повинна взяти три очки на "Арені Львів". Мирова теж не влаштовує українських футболістів. Тому Петраков запевнив, що гравці не потребують додаткової мотивації від тренерського штабу. Вони самі добре розуміють, якого результату від них чекають.

Їх не потрібно мотивувати. Коли ми їхали, ми багато згадували. Я їх знаю з 2010-го року. Коли вони були маленькими, їх треба було мотивувати, зараз не потрібно нічого говорити. Вони все знають, ми не можемо навіть грати внічию,

– зазначив Олександр Васильович на пресконференції.

Жодних коментарів про Маліновського

Перед поєдинком Руслан Маліновський, який не потрапив у заявку збірної України, заявив, що завжди готовий повернутись та допомогти команді. Тому усіх хвилювало, як Петраков відреагував на ці слова півзахисника.

Однак тренер не став відповідати на запитання журналіста про Маліновського.

Поєдинок розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з 40-річним Феліксом Цвайєром.

Українцям потрібна лише перемога. У разі поразки боснійці випередять "синьо-жовтих" та опустять їх на третє місце. Розрив між збірними складає 2 очки на користь української команди.

Матч 8-го туру групового раунду відбору чемпіонату світу-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 на "Арені Львів".