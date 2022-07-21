Розробник футбольного симулятора FIFA EA Sports заявив, що у FIFA 23 не буде збірної росії та російських клубів. FIFA 23 з'явиться 1 жовтня 2022 року.

Підтримка від FIFA EA Sports

Розробники відомого футбольного симулятора вислови слова підтримки українському народу. Тож вони вирішили не включати збірну росію та російські клуби у FIFA 23.

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EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну росії та російські клуби у FIFA 23,

– сказали в компанії.

Видалили все, що пов'язано з росією

Нагадаємо, що у квітні EA SPORTS повідомила про видалення збірної росії та російських клубів з FIFA 22.

Крім цього, було припинено продаж гри та контенту, включно з пакетами віртуальної валюти, в росії та білорусі.

Також тоді були вилучені російські та білоруські команди зі своїх кіберспортивних ліг.

Була інформація, що Росія хоче створити власний симулятор у відповідь на вихід західних компаній з країни.

Реліз FIFA 23 заплановано на 1 жовтня 2022 року. Це буде остання FIFA від EA Sports, після чого назва гри зміниться.