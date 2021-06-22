У збірній України є футболісти, яким треба прибрати понти, – ексголкіпер команди Худжамов

Збірна України програла у найбільш важливому матчі групи С на Євро-2020. Колишній голкіпер Рустам Худжамов прокоментував беззубу гру України з Австрією.

Критика за гру з Австрією

Колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов залишився незадоволений грою підопічних Андрія Шевченка. Ексфутболіст не хоче ставати у ряди хейтерів збірної, але усі чекали більшого від українських гравців.

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Худжамов виділив відразу декілька причин, які могли принести за собою поразку у гру з австрійцями. Також він відзначив і понти декількох українських гравців, які заваджають на футбольному полі.

Як є, так є. Не хочеться кидатися лайном у збірну. Можливо, не вистачило настрою. Може, неправильну тактику обрали. Думаю, є пара футболістів, яким потрібно менше понтів розкидати, руками махати на полі,

– заявив Худжамов.

Воротар вірить, що удача може посміхнутись збірній України. Теоретичні шанси залишитися на Євро-2020 ще є. Тому усіх прихильникам команди Шевченка потрібно лише сподіватись на диво.

Худжамов теж викликався у розташування збірної України. Однак має у своєму активі лише один матч та нуль пропущених голів. Рустам зіграв у товариському поєдинку проти Сербії у 2009 році, який завершився гостьовою перемогою України з рахунком 0:1. У квітні 2020 року голкіпер повішав бутси на цвях.