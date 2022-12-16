У збірній Польщі спалахнув конфлікт через преміальні за ЧС-2022, яких так і не побачили в очі

Збірна Польщі змогла вийти із групи "С", закінчивши для себе ЧС-2022 на стадії 1/8 фіналу. Перед стартом Мундіалю прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький пообіцяв команді солідні преміальні за вихід із групи.

Прем'єр-міністр Польщі пообіцяв футболістам та тренерському штабу збірної преміальні у розмірі 30 мільйонів злотих, а це близько 6 мільйонів євро. Однак свого слова Матеуш Моравецький не дотримав.

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Обіцяли одне, а отримали у результаті нічого

Збірна Польщі з другого місця вийшла із групи "С", поступившись лише Аргентині. У трьох турах поляки набрали 4 очки. Цікаво, що польська команда зіграла в усі можливі результати – перемога над Саудівською Аравією (2:0), мирова з Мексикою (0:0) та поразка від Аргентини (0:2).

Вилетіли союзники України в 1/8 фіналу ЧС-2022. Кривдником поляків стали чинні чемпіони світу французи, які легко пробились у чвертьфінал змагань 3:1.

Цікаво, що польська команда розділилась на два табори – одні повірили в обіцянки прем'єр-міністра країни, а інші навпаки не надто взяли собі до голови його слова.

Серед тих, хто повірив виявились якраз лідери команди Роберт Левандовський та Войцех Щенсни. У колективі збірної через це питання виникли навіть конфлікти. Деякі футболісти виступали за рівний розподіл обіцяної суми, а були й такі, хто наголошував на ігровому часі.

Однак на відміну від ЗМІ, футболісти та тренерський штаб національної команди заперечили усі чутки про конфлікт та обіцяну премію.

Кривдник Польщі вже дістався до фіналу Мундіалю у Катарі. У вирішальному матчі Франція зіграє проти Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі. Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня о 17:00 (за київським часом).